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    Глава МИД Германии считает, что проблема миграции "разрывает" Евросоюз

    С проблемой массовой миграции людей мы с трудом справляемся

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Евросоюз не справляется с преодолением миграционного кризиса.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

    «С проблемой массовой миграции людей, бегущих от войны или просто находящихся в поисках лучшей доли, мы с трудом справляемся. Порой кажется, что она разрывает Европейский союз», — цитирует ТАСС министра.

    По его словам, странам ЕС необходимо преодолеть разногласия, чтобы сохранить позиции Евросоюза на международной арене.

    «Мы в следующие годы должны преодолеть внутренние разногласия и сделать ЕС крупным международным игроком», — добавил он.

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