Глава МИД Германии проведет в Израиле переговоры о деэскалации

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена отправиться в Израиль, чтобы обговорить возможность деэскалации на Ближнем Востоке после удара Ирана по территории Израиля.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена отправиться в Израиль, чтобы обговорить возможность деэскалации на Ближнем Востоке после удара Ирана по территории Израиля.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Бербок заявила в ходе пресс-конференции с руководителем МИД Иордании Айманом Сафади.

"Для Германии в эти нестабильные времена невероятно важно, чтобы мы все работали вместе, и чтобы внести вклад в деэскалацию во всем регионе", - сказала она.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории Израиля.