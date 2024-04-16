О нас

Глава МИД Германии проведет в Израиле переговоры о деэскалации

Глава МИД Германии проведет в Израиле переговоры о деэскалации Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена отправиться в Израиль, чтобы обговорить возможность деэскалации на Ближнем Востоке после удара Ирана по территории Израиля.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 16:10
Глава МИД Германии проведет в Израиле переговоры о деэскалации

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена отправиться в Израиль, чтобы обговорить возможность деэскалации на Ближнем Востоке после удара Ирана по территории Израиля.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Бербок заявила в ходе пресс-конференции с руководителем МИД Иордании Айманом Сафади.

"Для Германии в эти нестабильные времена невероятно важно, чтобы мы все работали вместе, и чтобы внести вклад в деэскалацию во всем регионе", - сказала она.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории Израиля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi