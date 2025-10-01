Глава МИД Германии призвал немедленно ввести обязательный призыв в армию

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выступает за немедленное возвращение в Германии обязательного призыва в армию.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

"Я за немедленное введение воинской повинности", - сказал глава МИД. Он обратил внимание на то, что уже неоднократно говорил об этом. "Однако мы вынуждены обсуждать этот вопрос друг с другом в коалиции. Правительство выступило с предложениями, сейчас фракциям предстоит вести переговоры и принять решение о том, как будет выглядеть закон. И при этом, конечно, нужно принимать во внимание все обстоятельства", - сказал Вадефуль.

Как ожидается, Бундестаг впервые начнет обсуждение законопроекта о новой модели военной службы в Германии на следующей неделе. Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. военных, а резерва до 200 тыс. человек.