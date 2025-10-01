Almaniyada məcburi hərbi xidmətin bərpası gündəmə gətirilib
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 05:42
Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan Vadeful ölkədə məcburi hərbi çağırışın dərhal bərpa olunmasının tərəfdarıdır.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Funke" media qrupuna müsahibəsində bildirib.
O qeyd edib ki, bu barədə artıq dəfələrlə danışıb: "Lakin biz bu məsələni koalisiya daxilində müzakirə etməyə məcburuq. Hökumət təkliflər irəli sürüb və indi fraksiyalar danışıqlar aparıb qanunun forması ilə bağlı qərar verməlidir. Təbii ki, bütün hallar nəzərə alınmalıdır".
Bundestaqın gələn həftə Almaniyada yeni hərbi xidmət modeli haqqında qanun layihəsinin ilk müzakirəsinə başlayacağı gözlənilir. Almaniya Müdafiə Nazirliyi Bundesverin sayını 260.000 aktiv şəxsi heyətə, ehtiyat qüvvələrini isə 200.000-ə çatdırmağı hədəfləyir.
Son xəbərlər
06:13
Argentinada üç qızın qətlini sifariş edən şəxs Peruda həbs edilibDigər ölkələr
05:42
Almaniyada məcburi hərbi xidmətin bərpası gündəmə gətirilibDigər ölkələr
05:11
ABŞ hökuməti fəaliyyətini qismən dayandıra bilər - YENİLƏNİBDigər ölkələr
04:56
Estoniya Rusiya sərhədi yaxınlığında tərk edilmiş avtomobilləri satmağa başlayacaqDigər
04:37
Filippində baş verən zəlzələ nəticəsində 20 nəfər ölübDigər ölkələr
04:21
Rusiyada son 10 ildə 1,5 milyondan çox fiziki şəxs bankrot olubRegion
03:50
OPEC+ nazirlərinin monitorinq komitəsi neft bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcəkEnergetika
03:16
Norveç üzərində yenidən naməlum PUA-lar müşahidə edilibDigər ölkələr
02:47