Глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Как передает Report, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии.

По его данным, по прибытии Вадефуль заверил в том, что власти Германии якобы продолжат "полностью концентрировать внимание на поддержке Украины" в том числе в виде "современных средств противовоздушной обороны и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи". "Это обещание, с которым я сегодня посещаю Киев", - сказал он. Одновременно Вадефуль утверждал, что ФРГ вместе с партнерами в ЕС и G7 продолжит работу над новыми антироссийскими санкциями.

По информации агентства DPA, министра сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. ФРГ с начала конфликта в Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.