Глава МИД: Генсек ООН выразил поддержку Венесуэле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку Венесуэле и расценивает военную угрозу США в Карибском море как неоправданную.

Как передает Report, об этом по итогам встречи в Гутерришем на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

"Мы благодарим Генерального секретаря [ООН] за поддержку. Он подтвердил, что считает военную угрозу со стороны США в Карибском бассейне неоправданной и неприемлемой, поскольку она нарушает Устав ООН, ставит под угрозу стабильность и суверенитет всего региона", - указал министр.

Он отметил, что на встрече был "подтвержден суверенитет и мир в Венесуэле - стране, свободной от выращивания нелегальных культур и не имеющей отношения к международному обороту наркотиков".

Глава МИД высказал мнение, что система Организации Объединенных Наций "должна не допускать новых преступных агрессий против невинных народов, таких агрессий, как геноцид в Палестине, который приведет к дальнейшему разрушению принципов ООН".