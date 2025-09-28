Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Глава МИД: Генсек ООН выразил поддержку Венесуэле

    • 28 сентября, 2025
    • 07:09
    Глава МИД: Генсек ООН выразил поддержку Венесуэле

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку Венесуэле и расценивает военную угрозу США в Карибском море как неоправданную.

    Как передает Report, об этом по итогам встречи в Гутерришем на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

    "Мы благодарим Генерального секретаря [ООН] за поддержку. Он подтвердил, что считает военную угрозу со стороны США в Карибском бассейне неоправданной и неприемлемой, поскольку она нарушает Устав ООН, ставит под угрозу стабильность и суверенитет всего региона", - указал министр.

    Он отметил, что на встрече был "подтвержден суверенитет и мир в Венесуэле - стране, свободной от выращивания нелегальных культур и не имеющей отношения к международному обороту наркотиков".

    Глава МИД высказал мнение, что система Организации Объединенных Наций "должна не допускать новых преступных агрессий против невинных народов, таких агрессий, как геноцид в Палестине, который приведет к дальнейшему разрушению принципов ООН".

