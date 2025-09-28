İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Venesuelanın XİN başçısı: BMT-nin Baş katibi ölkəmizə dəstək verdi

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 08:41
    Venesuelanın XİN başçısı: BMT-nin Baş katibi ölkəmizə dəstək verdi

    BMT-nin baş katibi Antoniu Quterreş Venesuelaya dəstəyini ifadə edib və ABŞ-nin Karib hövzəsindəki hərbi təhdidini əsassız hesab edir.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Bolivar Respublikasının xarici işlər naziri İvan Xil Pinto BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Quterreşlə görüşündən sonra teleqram kanalında bildirib.

    "Biz (BMT) baş katibə göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. O, ABŞ-nin Karib hövzəsindəki hərbi təhdidini əsassız və qəbuledilməz hesab etdiyini təsdiqlədi, çünki bu, BMT Nizamnaməsini pozur və bütün regionun sabitliyini və suverenliyini təhdid edir", - nazir bildirib.

    Xarici işlər naziri qeyd edib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemi günahsız xalqlara qarşı yeni cinayətkar təcavüzlərin, Fələstində soyqırımı kimi BMT-nin prinsiplərinin daha da məhvinə gətirib çıxaracaq təcavüzlərin qarşısını almalıdır.

    Venesuela BMT Baş Assambleyası Antoniu Quttereş
    Глава МИД: Генсек ООН выразил поддержку Венесуэле

    Son xəbərlər

    09:29
    Foto

    Türkiyədən ərzaq gətirən yük maşınında külli miqdarda dərman aşkarlanıb

    Hadisə
    09:17

    İstanbula uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    09:15

    Ukrayna raket zərbələrinə məruz qalıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    09:09

    "İnter Mayami" və Messi yeni müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər

    Futbol
    08:56

    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    08:51

    ABŞ-də atışmada 3 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    08:41

    Venesuelanın XİN başçısı: BMT-nin Baş katibi ölkəmizə dəstək verdi

    Digər ölkələr
    08:30

    "Real Madrid"in kapitanı: "Atletiko Madrid"ə məğlubiyyət bizi yaraladı

    Futbol
    08:11

    Türkiyədə ağır yol qəzasında 3 nəfər ölüb, daha 16 sərnişin xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti