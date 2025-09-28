Venesuelanın XİN başçısı: BMT-nin Baş katibi ölkəmizə dəstək verdi
- 28 sentyabr, 2025
- 08:41
BMT-nin baş katibi Antoniu Quterreş Venesuelaya dəstəyini ifadə edib və ABŞ-nin Karib hövzəsindəki hərbi təhdidini əsassız hesab edir.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Bolivar Respublikasının xarici işlər naziri İvan Xil Pinto BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Quterreşlə görüşündən sonra teleqram kanalında bildirib.
"Biz (BMT) baş katibə göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. O, ABŞ-nin Karib hövzəsindəki hərbi təhdidini əsassız və qəbuledilməz hesab etdiyini təsdiqlədi, çünki bu, BMT Nizamnaməsini pozur və bütün regionun sabitliyini və suverenliyini təhdid edir", - nazir bildirib.
Xarici işlər naziri qeyd edib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemi günahsız xalqlara qarşı yeni cinayətkar təcavüzlərin, Fələstində soyqırımı kimi BMT-nin prinsiplərinin daha da məhvinə gətirib çıxaracaq təcavüzlərin qarşısını almalıdır.