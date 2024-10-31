Глава МИД ФРГ выступила за внесение КСИР в список террористических организаций на уровне ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает за признание Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) террористической организацией на уровне Европейского союза (ЕС).

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает за признание Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) террористической организацией на уровне Европейского союза (ЕС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила журналистам в Нью-Йорке.

"В ЕС мы, как правительство Германии, я, как министр иностранных дел ФРГ, ввели санкции против сотен ответственных лиц в рамках различных режимов санкций. И хорошо известно, что в Брюсселе я настаиваю на внесении Корпуса стражей исламской революции в список террористов после того, как у нас имеется решение Высшего суда Дюссельдорфа, которое создало для этого юридические предпосылки", - утверждала она.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ закрывает все генеральные консульства Ирана на своей территории.