Глава МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от промышленной политики США

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ ЕС примет защитные меры в случае проведения США промышленной политики под девизом "Америка прежде всего" под предлогом санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль газете Rheinische Post.

"Для нас важно преодоление украинского кризиса и сохранение политического давления, источником которого являются санкции. Это произойдет только в том случае, если мы будем действовать единодушно", - отметил З. Габриэль.

По его словам, ЕС будет защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций.