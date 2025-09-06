Глава МИД Египта и спецпосланник США обсудили ситуацию в Газе

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провел телефонный разговор со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом, в ходе которого стороны сосредоточились на путях прекращения огня в Газе и мерах по улучшению гуманитарной ситуации.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Египта.

"Стороны рассмотрели совместные усилия по достижению прекращения огня в Газе на основе предложений американского посланника. Министр Бадр Абдель Аты подчеркнул важность того, чтобы Израиль откликнулся на предложенную сделку для снижения эскалации, спасения жизней палестинцев, обеспечения доступа гуманитарной помощи, а также освобождения заложников и пленных", - написало ведомство.

Министр отметил катастрофическое ухудшение гуманитарной ситуации, предупредив о рисках расширения боевых действий и использовании голода как оружия. Он также сообщил о готовности Египта организовать международную конференцию по раннему восстановлению и реконструкции Газы сразу после объявления прекращения огня, в соответствии с планом, утвержденным на арабо-исламском саммите в Каире в марте этого года.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с иранской ядерной программой, подчеркнув важность дипломатических усилий для возобновления переговоров и укрепления региональной стабильности.