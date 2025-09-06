Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Глава МИД Египта и спецпосланник США обсудили ситуацию в Газе

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 14:59
    Глава МИД Египта и спецпосланник США обсудили ситуацию в Газе

    Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провел телефонный разговор со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом, в ходе которого стороны сосредоточились на путях прекращения огня в Газе и мерах по улучшению гуманитарной ситуации.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Египта.

    "Стороны рассмотрели совместные усилия по достижению прекращения огня в Газе на основе предложений американского посланника. Министр Бадр Абдель Аты подчеркнул важность того, чтобы Израиль откликнулся на предложенную сделку для снижения эскалации, спасения жизней палестинцев, обеспечения доступа гуманитарной помощи, а также освобождения заложников и пленных", - написало ведомство.

    Министр отметил катастрофическое ухудшение гуманитарной ситуации, предупредив о рисках расширения боевых действий и использовании голода как оружия. Он также сообщил о готовности Египта организовать международную конференцию по раннему восстановлению и реконструкции Газы сразу после объявления прекращения огня, в соответствии с планом, утвержденным на арабо-исламском саммите в Каире в марте этого года.

    Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с иранской ядерной программой, подчеркнув важность дипломатических усилий для возобновления переговоров и укрепления региональной стабильности.

    Египет США cектор Газа
    Misir XİN başçısı və ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Последние новости

    15:52

    Стали известны имена пострадавших в результате вооруженного инцидента в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:43

    Израильская армия нанесла удар по высотке в Газе, использовавшейся ХАМАС

    Другие страны
    15:31

    Соцсети и развлечения лидируют в онлайн-потреблении в Азербайджане

    ИКТ
    15:15

    Серфер погиб после нападения акулы в Австралии

    Другие страны
    14:59

    Глава МИД Египта и спецпосланник США обсудили ситуацию в Газе

    Другие страны
    14:55

    Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

    Наука и образование
    14:41

    Украина и Россия готовят новые обмены военнопленными

    Другие страны
    14:38

    Летящий к Земле межзвездный объект оказался кометой

    Это интересно
    14:33

    Украина и Казахстан обсудили развитие двусторонних отношений

    Другие страны
    Лента новостей