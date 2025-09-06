İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Misir XİN başçısı və ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 06 sentyabr, 2025
    • 15:10
    Misir XİN başçısı və ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Misirin xarici işlər naziri Bədr Əbdül Ati və ABŞ-nin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff arasında telefon danışığı zamanı Qəzzada atəşkəsin təmin edilməsi yolları və humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər diqqət mərkəzində olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Misir XİN məlumat yayıb.

    "Tərəflər amerikalı nümayəndənin təklifləri əsasında Qəzzada atəşkəsə nail olunması istiqamətində birgə səyləri nəzərdən keçiriblər. Nazir Bədr Əbdül Ati İsrailin təklif olunan sazişə müsbət cavab verməsinin vacibliyini, bunun gərginliyin azaldılması, fələstinlilərin həyatının xilas edilməsi, humanitar yardımın çatdırılması, həmçinin əsir və girovların azad edilməsi üçün önəmini vurğulayıb", - məlumatda bildirilib.

    Nazir humanitar vəziyyətin son dərəcə pisləşdiyini qeyd edib və döyüş əməliyyatlarının genişlənməsi və aclıqdan silah kimi istifadə edilməsi riskləri barədə xəbərdarlıq edib. O, həmçinin Misirin bu ilin mart ayında Qahirədə keçirilən Ərəb-İslam sammitində təsdiqlənmiş plana uyğun olaraq, atəşkəs elan edildikdən dərhal sonra Qəzzanın erkən bərpası və yenidən qurulması üzrə beynəlxalq konfrans təşkil etməyə hazır olduğunu bildirib.

    Bundan əlavə, tərəflər İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələləri müzakirə edib, danışıqların bərpası və regional sabitliyin gücləndirilməsi üçün diplomatik səylərin vacibliyini vurğulayıblar.

    Misir ABŞ Qəzza
    Глава МИД Египта и спецпосланник США обсудили ситуацию в Газе

    Son xəbərlər

    16:07

    "Roma" klubunun yeni kapitanı müəyyənləşib

    Futbol
    15:57

    İsrail ordusu Qəzzada binaya zərbə endirib

    Digər ölkələr
    15:45

    Azərbaycan və Qətər biznesi tərəfdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    15:43

    Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: "İslandiyaya məğlubiyyətin əsas günahkarı Fernandu Santuşdur"

    Futbol
    15:42

    Azərbaycanlı rejissorun filmi Venesiya Film Festivalında müsabiqədənkənar bölmədə nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    15:32

    Beyləqanda silahlı insident zamanı xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:29

    "Arsenal"ın futbolçusu karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilər

    Futbol
    15:10

    Misir XİN başçısı və ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    14:59

    Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının mal və xidmətləri onlayn əldə etməmə səbəbləri açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti