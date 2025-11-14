Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Глава МИД Дании предложил онлайн-хейтерам встретиться вживую

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 20:55
    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен предложил онлайн-хейтерам встретиться вживую.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на DPA.

    Согласно информации, Расмуссен около двух недель назад создал на Facebook группу для своих онлайн-хейтеров под названием "Все мы, кто ненавидит Ларса Лекке"

    Политик после этого пригласил всех участников группы – около 440 человек – на личную встречу в центре Копенгагена в субботу вечером.

    "Я нашел помещение и накрыл стол. Это значит, что вы можете прийти и рассказать мне, почему вы меня ненавидите. Я обещаю выслушать. Посмотрим, может ли расхождение во мнениях превратиться в диалог", – сказал Расмуссен.

    Danish Foreign Minister invites online haters to meet in person

    Лента новостей