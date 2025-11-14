Глава МИД Дании предложил онлайн-хейтерам встретиться вживую
- 14 ноября, 2025
- 20:55
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен предложил онлайн-хейтерам встретиться вживую.
Об этом сообщает Report со ссылкой на DPA.
Согласно информации, Расмуссен около двух недель назад создал на Facebook группу для своих онлайн-хейтеров под названием "Все мы, кто ненавидит Ларса Лекке"
Политик после этого пригласил всех участников группы – около 440 человек – на личную встречу в центре Копенгагена в субботу вечером.
"Я нашел помещение и накрыл стол. Это значит, что вы можете прийти и рассказать мне, почему вы меня ненавидите. Я обещаю выслушать. Посмотрим, может ли расхождение во мнениях превратиться в диалог", – сказал Расмуссен.
