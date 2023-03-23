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Глава МИД Бразилии: Путина могут арестовать, если он приедет с визитом

Глава МИД Бразилии: Путина могут арестовать, если он приедет с визитом На фоне новости о выдаче международного ордера на арест Владимира Путина, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что российский президент рискует быть арестованным в его стране, ведь Бразилия уважает и соблюдает решения Международного уголо
Другие страны
23 марта 2023 г. 03:46
Глава МИД Бразилии: Путина могут арестовать, если он приедет с визитом

На фоне новости о выдаче международного ордера на арест Владимира Путина, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что российский президент рискует быть арестованным в его стране, ведь Бразилия уважает и соблюдает решения Международного уголовного суда.

Как передает Report, об этом сообщает Tio.

"У любого, кто едет в страну, которая является членом МКС, могут возникнуть проблемы, я в этом не сомневаюсь", - отметил Виейра, отвечая на вопрос, могут ли Путина арестовать, если он приедет в Бразилию.

Глава бразильской дипломатии также подтвердил осуждение Бразилией полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Braziliyada həbs oluna bilər

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