Глава МИД Бразилии: Путина могут арестовать, если он приедет с визитом

На фоне новости о выдаче международного ордера на арест Владимира Путина, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что российский президент рискует быть арестованным в его стране, ведь Бразилия уважает и соблюдает решения Международного уголо

На фоне новости о выдаче международного ордера на арест Владимира Путина, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что российский президент рискует быть арестованным в его стране, ведь Бразилия уважает и соблюдает решения Международного уголовного суда.

Как передает Report, об этом сообщает Tio.

"У любого, кто едет в страну, которая является членом МКС, могут возникнуть проблемы, я в этом не сомневаюсь", - отметил Виейра, отвечая на вопрос, могут ли Путина арестовать, если он приедет в Бразилию.

Глава бразильской дипломатии также подтвердил осуждение Бразилией полномасштабного российского вторжения в Украину.