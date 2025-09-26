Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Глава МАГАТЭ в понедельник проведет консультации в Киеве

    • 26 сентября, 2025
    • 19:33
    Глава МАГАТЭ в понедельник проведет консультации в Киеве

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретится в Киеве с представителями руководства Украины 29 сентября.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

    "Я знаю, что на понедельник запланированы консультации главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с руководством правительства Украины", - сказал он.

    Накануне глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    BAEA rəhbəri sentyabrın 29-da Kiyevdə məsləhətləşmələr aparacaq

