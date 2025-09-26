Глава МАГАТЭ в понедельник проведет консультации в Киеве
- 26 сентября, 2025
- 19:33
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретится в Киеве с представителями руководства Украины 29 сентября.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Я знаю, что на понедельник запланированы консультации главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с руководством правительства Украины", - сказал он.
Накануне глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным.
