BAEA rəhbəri sentyabrın 29-da Kiyevdə məsləhətləşmələr aparacaq
- 26 sentyabr, 2025
- 20:53
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA) baş direktoru Rafael Qrossi sentyabrın 29-da Kiyevdə Ukrayna hökumətinin rəsmiləri ilə görüşəcək.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın "Rosatom" dövlət korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçev bildirib.
"Bilirəm ki, bazar ertəsinə BAEA baş direktoru Rafael Qrossi ilə Ukrayna hökumətinin rəhbərləri arasında məsləhətləşmələr planlaşdırılıb", - o deyib.
Xatırladaq ki, dünən BAEA baş direktoru Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb.
