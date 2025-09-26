İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    BAEA rəhbəri sentyabrın 29-da Kiyevdə məsləhətləşmələr aparacaq

    • 26 sentyabr, 2025
    • 20:53
    BAEA rəhbəri sentyabrın 29-da Kiyevdə məsləhətləşmələr aparacaq

    Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA) baş direktoru Rafael Qrossi sentyabrın 29-da Kiyevdə Ukrayna hökumətinin rəsmiləri ilə görüşəcək.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın "Rosatom" dövlət korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçev bildirib.

    "Bilirəm ki, bazar ertəsinə BAEA baş direktoru Rafael Qrossi ilə Ukrayna hökumətinin rəhbərləri arasında məsləhətləşmələr planlaşdırılıb", - o deyib.

    Xatırladaq ki, dünən BAEA baş direktoru Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb.

    Глава МАГАТЭ в понедельник проведет консультации в Киеве

