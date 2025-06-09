Глава МАГАТЭ: Иран давал недостоверные ответы по ядерной программе

Тегеран в ряде случаев либо игнорировал вопросы МАГАТЭ о своей ядерной активности, либо давал на них недостоверные ответы.

Тегеран в ряде случаев либо игнорировал вопросы МАГАТЭ о своей ядерной активности, либо давал на них недостоверные ответы.

Как сообщает Repot со ссылкой на Интерфакс, об этом журналистам перед советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"К сожалению, Иран неоднократно либо не отвечал, либо предоставлял технически недостоверные ответы на вопросы агентства", - сказал Гросси.

По его словам, после комплексного анализа доступной информации в МАГАТЭ пришли к выводу, что три объекта, на которых в прошлые годы были найдены частицы антропогенного урана, а также некоторые другие объекты "были частью незаявленной структурированной ядерной программы", которую Иран завершил в начале 2000-х годов. Гросси отметил, что в ней использовались незадекларированные ядерные материалы.

В недавнем докладе организации говорилось об отсутствии прогресса по вопросу о поиске причин присутствия незадекларированных ядерных материалов, найденных в прошлые годы на ряде объектов.