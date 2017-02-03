Глава КНДР отправил в отставку начальника разведывательного ведомства страны

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в отставку начальника разведывательного ведомства страны Кима Вон Хона по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как передает Report, об этом сoобшил «Ренхап» со ссылкой на источники.

По данным, экс-начальник разведки был понижен в воинском звании. Ким Вон Хан был также уличен в коррупции.

Отмечается, что у бывшего начальника разведки есть малый шанс на восстановление в звании.

Разведка КНДР от дачи комментариев отказалась.