Глава Генштаба ВС Франции призвал готовиться к войне с Россией

Начальник генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французской армии необходимо быть готовой к противостоянию с Россией.

Как передает Report, его цитирует Le Figaro.

По словам Мандона, который возглавил Вооруженные силы Франции 1 сентября, он поставил перед армией задачу "быть готовыми к конфликту через три-четыре года".

"Это станет своего рода проверкой: возможно, в виде гибридной войны, через которую мы уже проходим, а возможно, и в виде более жесткого столкновения. Россия – это страна, которая может попытаться продолжить войну на нашем континенте, и это является определяющим фактором в моем плане подготовки", – добавил генерал.

Он добавил, что в таких условиях первое, что необходимо сделать Франции, - это увеличить военный бюджет. Проект оборонного бюджета предусматривает его увеличение до €57,1 млрд в 2026 году, то есть на 13% по сравнению с этим годом. А военные расходы страны достигнут 2,2% ВВП.