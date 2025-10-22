Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Глава Генштаба ВС Франции призвал готовиться к войне с Россией

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 21:38
    Глава Генштаба ВС Франции призвал готовиться к войне с Россией

    Начальник генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французской армии необходимо быть готовой к противостоянию с Россией.

    Как передает Report, его цитирует Le Figaro.

    По словам Мандона, который возглавил Вооруженные силы Франции 1 сентября, он поставил перед армией задачу "быть готовыми к конфликту через три-четыре года".

    "Это станет своего рода проверкой: возможно, в виде гибридной войны, через которую мы уже проходим, а возможно, и в виде более жесткого столкновения. Россия – это страна, которая может попытаться продолжить войну на нашем континенте, и это является определяющим фактором в моем плане подготовки", – добавил генерал.

    Он добавил, что в таких условиях первое, что необходимо сделать Франции, - это увеличить военный бюджет. Проект оборонного бюджета предусматривает его увеличение до €57,1 млрд в 2026 году, то есть на 13% по сравнению с этим годом. А военные расходы страны достигнут 2,2% ВВП.

