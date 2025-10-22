Fransa SQ-nin Baş Qərargah rəisi orduya Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmaq tapşırığı verib
- 22 oktyabr, 2025
- 22:00
Fransa Silahlı Qüvvələrinin (SQ) Baş Qərargah rəisi general Fabyen Mandon bəyan edib ki, Fransa ordusu Rusiya ilə qarşıdurmaya hazır olmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Figaro" məlumat yayıb.
Sentyabrın 1-də Fransa Silahlı Qüvvələrinə rəhbərlik etməyə başlayan Mandonun sözlərinə görə, o, ordunun qarşısına "üç-dörd il ərzində münaqişəyə hazır olmaq" tapşırığını qoyub.
"Bu, bir növ sınaq olacaq: bəlkə, artıq keçdiyimiz hibrid müharibə şəklində, bəlkə də, daha sərt toqquşma şəklində. Rusiya qitəmizdə müharibəni davam etdirməyə çalışa biləcək bir ölkədir və bu mənim hazırlıq planımda həlledici amildir", - general əlavə edib.
O qeyd edib ki, belə şəraitdə Fransanın, ilk növbədə, hərbi büdcəni artırması lazımdır. Müdafiə büdcəsi layihəsi 2026-cı ildə 57,1 milyard avroya çatdırılmasını, yəni bu illə müqayisədə 13% artımı nəzərdə tutur. Ölkənin hərbi xərcləri isə ÜDM-in 2,2%-nə çatacaq.