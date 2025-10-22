İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Fransa SQ-nin Baş Qərargah rəisi orduya Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmaq tapşırığı verib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 22:00
    Fransa SQ-nin Baş Qərargah rəisi orduya Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmaq tapşırığı verib

    Fransa Silahlı Qüvvələrinin (SQ) Baş Qərargah rəisi general Fabyen Mandon bəyan edib ki, Fransa ordusu Rusiya ilə qarşıdurmaya hazır olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Figaro" məlumat yayıb.

    Sentyabrın 1-də Fransa Silahlı Qüvvələrinə rəhbərlik etməyə başlayan Mandonun sözlərinə görə, o, ordunun qarşısına "üç-dörd il ərzində münaqişəyə hazır olmaq" tapşırığını qoyub.

    "Bu, bir növ sınaq olacaq: bəlkə, artıq keçdiyimiz hibrid müharibə şəklində, bəlkə də, daha sərt toqquşma şəklində. Rusiya qitəmizdə müharibəni davam etdirməyə çalışa biləcək bir ölkədir və bu mənim hazırlıq planımda həlledici amildir", - general əlavə edib.

    O qeyd edib ki, belə şəraitdə Fransanın, ilk növbədə, hərbi büdcəni artırması lazımdır. Müdafiə büdcəsi layihəsi 2026-cı ildə 57,1 milyard avroya çatdırılmasını, yəni bu illə müqayisədə 13% artımı nəzərdə tutur. Ölkənin hərbi xərcləri isə ÜDM-in 2,2%-nə çatacaq.

    Fransa Rusiya müharibə
    Глава Генштаба ВС Франции призвал готовиться к войне с Россией

    Son xəbərlər

    22:00

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Rəqib komandaya zəif olmadığımızı sübut etməyə çalışdıq"

    Komanda
    22:00

    Fransa SQ-nin Baş Qərargah rəisi orduya Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmaq tapşırığı verib

    Digər ölkələr
    21:50
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Atletik" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    21:43

    ABŞ ordusu Sakit Okeanda narkotik kartelinə aid sualtı qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    21:25

    İsveç Müdafiə Nazirliyi: Ukrayna üçün "Gripen E" qırıcılarının maliyyələşdirmə variantlarını nəzərdən keçiririk - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:11

    Serbiya parlamenti yaxınlığındakı atışma adam öldürməyə cəhd kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:07

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu ikinci oyununda da uduzub

    Komanda
    20:57

    "Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında Fransa təmsilçisi ilə qarşılaşıb

    Futbol
    20:49

    Bakıda Avrasiya Françayzinq Forumu keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti