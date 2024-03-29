Глава Евросовета и лидеры пяти стран 2 апреля обсудят приоритеты нового цикла политики ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель и лидеры пяти стран-членов Евросоюза обсудят в Вильнюсе приоритеты нового политического цикла ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель и лидеры пяти стран-членов Евросоюза обсудят в Вильнюсе приоритеты нового политического цикла ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Председатель Евросовета, а также руководители Болгарии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Чехии 2 апреля в Вильнюсе обменяются мнениями и проведут дискуссию о приоритетах нового политического цикла сообщества после выборов в Европарламент", - говорится в сообщении.

В результате выборов, которые состоятся в июне, сменится депутатский корпус и возникнет новая раскладка политических сил.

Как отмечают эксперты, у одного из участников встречи есть и личные цели. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, претендующий на пост генсека НАТО, постарается заручиться поддержкой неопределившихся партнеров и переубедить сомневающихся. В их числе находится Болгария.