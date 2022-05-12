Глава Еврокомиссии: Россия самая прямая угроза мировому порядку

Россия на сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку.

Россия на сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем и их призывом к новым и очень произвольным международным отношениям", - сказала она.

С соответствующим заявлением глава Еврокомиссии выступила в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, во время которого на повестке дня была их поддержка Украины. Там также присутствует и глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Наше сотрудничество в Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Тихоокеанском регионе, и мы также хотим углубить наши консультации по более настойчивому Китаю. Мы считаем, что Китай должен встать на защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны", - отметил Мишель.