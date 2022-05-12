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Глава Еврокомиссии: Россия самая прямая угроза мировому порядку

Глава Еврокомиссии: Россия самая прямая угроза мировому порядку Россия на сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку.
Другие страны
12 мая 2022 г. 12:55
Глава Еврокомиссии: Россия самая прямая угроза мировому порядку

Россия на сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем и их призывом к новым и очень произвольным международным отношениям", - сказала она.

С соответствующим заявлением глава Еврокомиссии выступила в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, во время которого на повестке дня была их поддержка Украины. Там также присутствует и глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Наше сотрудничество в Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Тихоокеанском регионе, и мы также хотим углубить наши консультации по более настойчивому Китаю. Мы считаем, что Китай должен встать на защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны", - отметил Мишель.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri: “Rusiya dünyadakı sabitliyə birbaşa təhdiddir”

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