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    Глава Еврокомиссии отказался балротироваться на второй срок

    Полномочия Юнкера истекут в 2019 году

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Действующий председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил журналистам, что не намерен баллотироваться на второй срок.

    Как передает Report, об этом сообщает Bild.

    «Я не буду баллотироваться во второй раз», — заявил Юнкер.

    Жан-Клод Юнкер возглавляет Еврокомиссию с 1 ноября 2014 года. Срок полномочий председателя ЕК составляет 5 лет. Таким образом, полномочия Юнкера истекут в 2019 году.

    Еврокомиссия является высшим исполнительным органом Евросоюза. Председатель Еврокомиссии избирается Европарламентом.  

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