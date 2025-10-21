Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Глава ЕК: Поддерживаем Трампа в его усилиях по решению украинского вопроса

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 12:12
    Глава ЕК: Поддерживаем Трампа в его усилиях по решению украинского вопроса

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку президенту США Дональду Трампу в его усилиях в направлении урегулирования украинского вопроса.

    Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

    "Мы как никогда едины во имя справедливого и прочного мира в Украине. Мы поддерживаем президента США, который прилагает усилия для достижения этой цели. Украина должна занимать самую сильную позицию до, во время и после любого прекращения огня. Это будет в центре внимания нашего EUCO (Европейский совет) и Коалиции желающих", - отметила глава ЕК.

    Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп российско-украинский конфликт
    Ursula fon der Lyayen Ukrayna məsələsinin həllində Trampın səylərini dəstəkləyib

    Последние новости

    12:49

    МВФ видит в мирном соглашении между Баку и Ереваном потенциал для экономсотрудничества в регионе CCA

    Бизнес
    12:48

    На Бакинском судостроительном заводе завершен капремонт судна "Ханкенди"

    Инфраструктура
    12:44

    Адвокаты Саркози подали ходатайство об его освобождении - ОБНОВЛЕНИЕ

    Другие страны
    12:41

    Президент Казахстана подчеркнул историческое значение Вашингтонских соглашений

    Внешняя политика
    12:35

    Президент Казахстана отметил вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    12:35

    Касым-Жомарт Токаев: Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство

    Внешняя политика
    12:34

    Токаев: Визит президента Азербайджана важен для развития стратегического партнерства

    Внешняя политика
    12:32

    Европейские лидеры заявили о намерении усилить давление на экономику и оборонпром России

    Другие страны
    12:26

    В Астане состоялось III заседание Казахстанско-азербайджанского делового совета

    Бизнес
    Лента новостей