Глава ЕК: Поддерживаем Трампа в его усилиях по решению украинского вопроса
- 21 октября, 2025
- 12:12
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку президенту США Дональду Трампу в его усилиях в направлении урегулирования украинского вопроса.
Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.
"Мы как никогда едины во имя справедливого и прочного мира в Украине. Мы поддерживаем президента США, который прилагает усилия для достижения этой цели. Украина должна занимать самую сильную позицию до, во время и после любого прекращения огня. Это будет в центре внимания нашего EUCO (Европейский совет) и Коалиции желающих", - отметила глава ЕК.
We're united, more than ever, for a just and lasting peace for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2025
We support @POTUS efforts to this end.
Ukraine must be in the strongest position before, during and after any ceasefire.
This will be front and center in our EUCO and Coalition of the Willing meetings.