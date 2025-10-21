İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Ursula fon der Lyayen Ukrayna məsələsinin həllində Trampın səylərini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:21
    Ursula fon der Lyayen Ukrayna məsələsinin həllində Trampın səylərini dəstəkləyib

    Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ukrayna məsələsinin həlli istiqamətində göstərdiyi səylərə dəstək ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Ukraynada ədalətli və davamlı sülh naminə heç vaxt olmadığı qədər həmrəyik. Biz ABŞ Prezidentinin bu məqsədə çatmaq üçün göstərdiyi səyləri dəstəkləyirik. Ukrayna istənilən atəşkəsdən əvvəl, atəşkəs zamanı və ondan sonra ən güclü mövqedə olmalıdır. Bu, bizim EUCO (Avropa Şurası) və Arzuedənlər Koalisiyasının diqqət mərkəzində olacaq", - Aİ Komissiyasının sədri qeyd edib.

