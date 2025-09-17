Глава ЕК по итогам разговора с Трампом раскрыла детали 19-го пакета антироссийских санкций

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом раскрыла детали 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице европейской чиновницы в соцсети Х.

    По ее словам, рестрикции будут включать меры в отношении криптовалют, банков и энергетической отрасли.

    "У меня состоялся плодотворный разговор с президентом США об укреплении наших совместных усилий по усилению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер. [Европейская] Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, нацеленный на криптовалюту, банки и энергетику.

    Военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине.

    Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива", - написала фон дер Ляйен.

