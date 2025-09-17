İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    AK rəhbəri Trampla danışıqdan Rusiyaya 19-cu sanksiyalar paketini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 02:32
    AK rəhbəri Trampla danışıqdan Rusiyaya 19-cu sanksiyalar paketini açıqlayıb

    Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığından sonra Avropa İttifaqının Rusiya əleyhinə 19-cu sanksiyalar paketinin təfərrüatlarını açıqlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bununla bağlı paylaşım avropalı rəsminin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

    Onun sözlərinə görə, məhdudiyyətlər kriptovalyutalar, banklar və enerji sektoru ilə bağlı tədbirləri əhatə edəcək.

    "ABŞ Prezidenti ilə əlavə tədbirlər vasitəsilə Rusiyaya iqtisadi təzyiqi artırmaq üçün birgə səylərimizi gücləndirmək barədə səmərəli söhbətim oldu. (Avropa) Komissiyası tezliklə kriptovalyuta, banklar və enerjini hədəf alan 19-cu sanksiyalar paketini təqdim edəcək.

    Rusiyanın qalıq yanacaqla işləyən müharibə iqtisadiyyatı Ukraynada qan tökülməsini maliyyələşdirir.

    Buna son qoymaq üçün Komissiya Rusiyanın qalıq yanacaq idxalının dayandırılmasını sürətləndirməyi təklif edəcək", - fon der Lyayen yazıb.

    Ursula fon der Lyayen Avropa İttifaqı Sanksiyalar
    Глава ЕК по итогам разговора с Трампом раскрыла детали 19-го пакета антироссийских санкций

    Son xəbərlər

    02:41

    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığımız var

    Region
    02:34

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Asan olmayacağını bilirdik, çox çalışdıq və üç xalı qazandıq"

    Futbol
    02:32

    AK rəhbəri Trampla danışıqdan Rusiyaya 19-cu sanksiyalar paketini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:22

    "Benfika"nın kapitanı: "Qarabağ"la oyunu izləmək üçün bilet alan bütün azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    01:53

    "Benfika"nın baş məşqçisi: "Məğlubiyyətin səbəbini əsaslandırmaq çətindir"

    Futbol
    01:49

    Tramp Böyük Britaniyaya dövlət səfəri edib

    Digər ölkələr
    01:41

    AFFA prezidentindən "Qarabağ"a təbrik

    Futbol
    01:37
    Foto

    Sumqayıtda kişi arvadını qətlə yetirdikdən sonra intihar edib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:31

    Qurban Qurbanov: "Futbolçularımdakı inam qələbə qazanmağa kömək etdi"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti