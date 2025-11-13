Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Глава ЕК: ЕС обсуждает 3 варианта финансовой поддержки Украины

    13 ноября, 2025
    • 14:13
    Глава ЕК: ЕС обсуждает 3 варианта финансовой поддержки Украины

    Еврокомиссия и государства-члены ЕС обсуждают возможные механизмы покрытия финансовых потребностей Украины на ближайшие годы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте.

    По ее словам, Евросовет подтвердил готовность обеспечить Украину стабильным финансированием как минимум на два года. Правда пока не достигнута договоренность, каким образом это будет осуществляться.

    Как известно, попытка договориться на последнем заседании Совета в октябре предоставить средства Украине в виде репарационных займов за счет российских замороженных активов, провалилась.

    По словам фон дер Ляйен в настоящее время прорабатываются три возможных варианта. В их числе использование резерва бюджета ЕС для привлечения средств на капитальных рынках. Также предлагается соглашение, когда страны-члены ЕС самостоятельно займут средства и перенаправят их Украине. И, наконец, создание репарационного займа на базе замороженных российских активов. В последнем случае Украина будет обязана вернуть этот долг, только если Россия выплатит Киеву репарации.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что последний вариант - "самый эффективный способ поддержать оборону и экономику Украины и ясно показать России, что время не на ее стороне".

    Однако, если решение о репарационном механизме не будет поддержано, Евросоюз готов использовать первые два инструмента - бюджетный резерв или межправительственную схему.

    "Мы выполним обязательства перед Украиной. Вопрос не в том, будет ли поддержка, а в том, как именно она будет предоставлена", - заявила глава Еврокомиссии.

