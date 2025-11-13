Aİ Ukraynanın maliyyə ehtiyaclarını təmin etmək üçün mümkün mexanizmləri müzakirə edir
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2025
- 17:00
Avropa Komissiyası və Avropa İttifaqına (Aİ) üzv dövlətlər Ukraynanın növbəti illər üzrə maliyyə ehtiyaclarını təmin etmək üçün mümkün mexanizmləri müzakirə edirlər.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Avropa Parlamentində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Avropa Şurası Ukraynanı ən azı iki il müddətinə sabit maliyyə ilə təmin etməyə hazır olduğunu təsdiqləyib: "Lakin bunun necə həyata keçiriləcəyi barədə hələ razılıq əldə edilməyib".
Məlum olduğu kimi, oktyabr ayında Şuranın sonuncu iclasında Ukraynaya dondurulmuş Rusiya aktivləri hesabına təzminat kreditləri şəklində vəsait verilməsi barədə razılıq əldə etmək cəhdi uğursuzluqla nəticələnib.
Son xəbərlər
18:16
Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıbRegion
18:13
Foto
Ceyhun Bayramov Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti ilə görüşübDigər
18:11
"Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülübDigər ölkələr
18:10
İranla Qətər əməkdaşlığın inkişafını və Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
17:51
Mərkəzi Asiya-Azərbaycan investisiya forumunun keçirilməsi təklif olunurBiznes
17:49
Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıbRegion
17:45
Avropa Komissiyası veb-saytlara münasibətdə "Google"un mümkün ayrı-seçkiliyini araşdırırDigər ölkələr
17:39
Foto
Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuraya 7 nəfər üzv seçilibMaliyyə
17:36