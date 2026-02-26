Бёрге Бренде ушел с поста главы Давосского форума из-за связей с Эпштейном

Президент и генеральный директор ‌Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде объявил ​об отставке со своего поста на фоне скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, ВЭФ, ​возглавляемый ⁠Бренде ‌с 2017 года, ‌несколько недель назад начал расследование ​его ‌возможных связей с ​Эпштейном.

"После тщательного обдумывания я принял решение уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума. Моя работа здесь, которая длилась 8 с половиной лет, была чрезвычайно плодотворной", - сказал Бренд. В заявлении Эпштейн не упоминался.

Агентство отмечает, что согласно опубликованным документам Минюста США, норвежец трижды ​встречался ​с ‌Эпштейном на деловых ​ужинах и переписывался с ним по электронной почте и смс, когда тот ​уже был признан ⁠виновным в сексуальных ‌преступлениях.

Бренде заявил, что не знал о прошлом и преступной деятельности Эпштейна до первой встречи с ним в 2018 году, и что сожалеет о том, что не провел более тщательного расследования в отношении него.

Решение Бренде уйти в отставку последовало за серией разоблачений, связанных с Эпштейном, который в 2008 году был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции. Эти разоблачения потрясли деловую и политическую элиту и даже британскую королевскую семью.

Джеффри Эпштейн - американский финансист, осужденный за сексуальные преступления и торговлю людьми.

Он был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.