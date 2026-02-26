Бёрге Бренде ушел с поста главы Давосского форума из-за связей с Эпштейном
- 26 февраля, 2026
- 16:11
Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде объявил об отставке со своего поста на фоне скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно информации, ВЭФ, возглавляемый Бренде с 2017 года, несколько недель назад начал расследование его возможных связей с Эпштейном.
"После тщательного обдумывания я принял решение уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума. Моя работа здесь, которая длилась 8 с половиной лет, была чрезвычайно плодотворной", - сказал Бренд. В заявлении Эпштейн не упоминался.
Агентство отмечает, что согласно опубликованным документам Минюста США, норвежец трижды встречался с Эпштейном на деловых ужинах и переписывался с ним по электронной почте и смс, когда тот уже был признан виновным в сексуальных преступлениях.
Бренде заявил, что не знал о прошлом и преступной деятельности Эпштейна до первой встречи с ним в 2018 году, и что сожалеет о том, что не провел более тщательного расследования в отношении него.
Решение Бренде уйти в отставку последовало за серией разоблачений, связанных с Эпштейном, который в 2008 году был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции. Эти разоблачения потрясли деловую и политическую элиту и даже британскую королевскую семью.
Джеффри Эпштейн - американский финансист, осужденный за сексуальные преступления и торговлю людьми.
Он был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.
В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.