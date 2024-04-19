Глава ЦРУ заявил, что Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана

Израиль продолжает обдумывать возможный ответ на атаку Ирана, но США надеются добиться деэскалации в регионе.

Израиль продолжает обдумывать возможный ответ на атаку Ирана, но США надеются добиться деэскалации в регионе.

Как передает Report , об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Израильское правительство обдумывает ответ на то, что произошло в субботу вечером. И вы знаете, это их выбор - дать такой ответ", - сказал он на форуме, который был проведен Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в Далласе (США, штат Техас). Видеозапись выступления главы ЦРУ размещена на сайте центра.

Бернс отметил, что президент США Джо Байден и политики надеются, что "мы все найдем способ деэскалации этой ситуации".

"Иранцы выпустили около 330 беспилотников и ракет, из них только четыре или пять действительно попали в Израиль, и ни одна из них не причинила существенного ущерба", - добавил глава ЦРУ.