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Глава ЦРУ заявил, что Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана

Глава ЦРУ заявил, что Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана Израиль продолжает обдумывать возможный ответ на атаку Ирана, но США надеются добиться деэскалации в регионе.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 03:53
Глава ЦРУ заявил, что Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана

Израиль продолжает обдумывать возможный ответ на атаку Ирана, но США надеются добиться деэскалации в регионе.

Как передает Report, об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Израильское правительство обдумывает ответ на то, что произошло в субботу вечером. И вы знаете, это их выбор - дать такой ответ", - сказал он на форуме, который был проведен Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в Далласе (США, штат Техас). Видеозапись выступления главы ЦРУ размещена на сайте центра.

Бернс отметил, что президент США Джо Байден и политики надеются, что "мы все найдем способ деэскалации этой ситуации".

"Иранцы выпустили около 330 беспилотников и ракет, из них только четыре или пять действительно попали в Израиль, и ни одна из них не причинила существенного ущерба", - добавил глава ЦРУ.

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