    Глава Центробанка: Франции грозит постепенное долговое удушение из-за дефицита бюджета

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 20:14
    Франции грозит постепенное долговое удушение на фоне крупного дефицита бюджета, который сейчас составляет 5,4% ВВП.

    Как передает Report, об этом заявил глава Банка Франции (выполняет функции Центробанка - ред.) Франсуа Вильруа де Гало в интервью La Croix.

    По его словам, политическая и бюджетная неопределенность оказывают негативное влияние на экономику его страны.

    "Все агентства обеспокоены нашей политической нестабильностью и нашими серьезными бюджетными проблемами. Нашей стране не грозит банкротство, но грозит долговая удавка: сначала все дороже проценты, потом, как следствие, подорожание кредитов для семей – в частности на недвижимость – и для бизнеса", – подчеркнул он.

    В конце сентября национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что госдолг страны во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП.

    В августе бывший министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что Франция никогда ранее не была так близка к финансовой пропасти из-за бюджетного дефицита и растущего государственного долга

    Напомним, что во избежание очередной отставки правительства президент Эмманюэль Макрон согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу, что, по крайней мере, временно обеспечило поддержку фракции социалистов.

    Франсуа Вильруа де Гало Франция

