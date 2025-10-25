Глава Центробанка: Франции грозит постепенное долговое удушение из-за дефицита бюджета

Франции грозит постепенное долговое удушение на фоне крупного дефицита бюджета, который сейчас составляет 5,4% ВВП.

Как передает Report, об этом заявил глава Банка Франции (выполняет функции Центробанка - ред.) Франсуа Вильруа де Гало в интервью La Croix.

По его словам, политическая и бюджетная неопределенность оказывают негативное влияние на экономику его страны.

"Все агентства обеспокоены нашей политической нестабильностью и нашими серьезными бюджетными проблемами. Нашей стране не грозит банкротство, но грозит долговая удавка: сначала все дороже проценты, потом, как следствие, подорожание кредитов для семей – в частности на недвижимость – и для бизнеса", – подчеркнул он.

В конце сентября национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что госдолг страны во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП.

В августе бывший министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что Франция никогда ранее не была так близка к финансовой пропасти из-за бюджетного дефицита и растущего государственного долга

Напомним, что во избежание очередной отставки правительства президент Эмманюэль Макрон согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу, что, по крайней мере, временно обеспечило поддержку фракции социалистов.