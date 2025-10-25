İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Fransa Bankının rəhbəri: Ölkə büdcə kəsiri səbəbindən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 20:52
    Fransa Bankının rəhbəri: Ölkə büdcə kəsiri səbəbindən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Fransa hazırda ÜDM-in 5,4%-ni təşkil edən böyük büdcə kəsiri fonunda tədricən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransa Bankının rəhbəri (mərkəzi bank kimi fəaliyyət göstərir - red.) Fransua Villerua de Qalhau "La Croix" qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib.

    O, siyasi və büdcə qeyri-müəyyənliyinin ölkəsinin iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərdiyini söyləyib.

    "Bütün agentliklər bizim siyasi sabitliyimizin olmamasından və ciddi büdcə problemlərimizdən narahatdır. Ölkəmizi iflas təhlükəsi gözləmir, lakin borc boğulması təhlükəsi var: əvvəlcə faizlər bahalaşır, sonra bu, ailələr üçün – xüsusilə daşınmaz əmlak sahəsində – və biznes üçün kreditlərin bahalaşmasına gətirib çıxarır", – deyə o vurğulayıb.

    Sentyabr ayının sonunda Fransanın Milli Statistika və İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu ölkənin dövlət borcunun 2025-ci ilin ikinci rübündə ilk dəfə rekord həddi - 3,4 trilyon avronu keçdiyini və ÜDM-in 115,6%-ni təşkil etdiyini açıqlayıb.

    Avqust ayında keçmiş daxili işlər naziri Bruno Retayo bildirib ki, Fransa büdcə kəsirləri və artan dövlət borcları səbəbindən heç vaxt maliyyə uçurumuna bu qədər yaxın olmayıb.

    Xatırladaq ki, hökumətin növbəti istefasının qarşısını almaq üçün Prezident Emmanuel Makron qeyri-populyar pensiya islahatını dayandırmağa razılaşıb ki, bu da sosialist fraksiyasının dəstəyini müvəqqəti olaraq təmin edib.

    Mərkəzi Bankı Fransa büdcə kəsiri
    Глава Центробанка: Франции грозит постепенное долговое удушение из-за дефицита бюджета

    Son xəbərlər

    21:33

    KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    21:11

    Vyetnamda ilk dəfə baş nazirin müavini qadın təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:07

    Aİ nadir torpaq metallarının tədarükündə Çindən asılılığını azaldacaq

    Digər ölkələr
    20:52

    Fransa Bankının rəhbəri: Ölkə büdcə kəsiri səbəbindən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    20:38

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:31

    KİV: Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini "Qızıl donanma"ya çevirmək istəyir

    Digər ölkələr
    20:19

    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:11
    Foto
    Video

    Kürdəmirdə ağır yol qəzasında ölənlərin və yaralıların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti