    • 03 мая, 2026
    • 16:50
    Глава АБР: Цифровая инфраструктура - это жизненно важная необходимость

    Цифровая инфраструктура - это не роскошь, а жизненно важная необходимость.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда на семинаре, посвященном запуску цифровой магистрали, в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка.

    "Она обеспечивает работу государственных служб, стимулирует частное предпринимательство и закладывает основу для развития ИИ и платформ завтрашнего дня. Эта база должна строиться на доверии, в основе которого лежат эффективное управление, надежные механизмы работы с данными и инклюзивность" , - заявил он.

    По его словам, вызовы, стоящие перед нашим регионом, реальны, однако также и реальны открывающиеся возможности.

    "Если мы будем действовать смело и сообща, мы построим в Азиатско-Тихоокеанском регионе цифровое будущее, которое будет открытым, устойчивым и инклюзивным. Будущее безграничных возможностей для всех", - добавил президент.

    Масато Канда Азиатский банк развития (АБР) Самарканд Узбекистан Азиатско-Тихоокеанский регион Цифровая инфраструктура

