Германия запретит полеты иранской авиакомпании из немецких аэропортов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Германии приняло решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, полеты прекратятся с января 2019 года. В настоящее время авиакомпания совершает рейсы из Мюнхена и Дюссельдорфа в иранскую столицу Тегеран шесть раз в неделю.

Как информирует газета, Mahan Air принадлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).

Отмечается, что авиакомпания сотрудничает с президентом Сирии Башаром Асадом и занимается перевозками бойцов и оружия в эту страну.

Напомним, что США ввели санкции против двух компаний, связанных с иранской Mahan Air.