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    Германия запретит полеты иранской авиакомпании из немецких аэропортов

    Правительство Германии приняло решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Германии приняло решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

    По данным издания, полеты прекратятся с января 2019 года. В настоящее время авиакомпания совершает рейсы из Мюнхена и Дюссельдорфа в иранскую столицу Тегеран шесть раз в неделю.

    Как информирует газета, Mahan Air принадлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). 

    Отмечается, что авиакомпания сотрудничает с президентом Сирии Башаром Асадом и занимается перевозками бойцов и оружия в эту страну.

    Напомним, что США ввели санкции против двух компаний, связанных с иранской Mahan Air.

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