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Германия выделит на оказание помощи населению Газы еще €50 млн

Германия выделит на оказание помощи населению Газы еще €50 млн ФРГ увеличивает гуманитарную помощь населению сектора Газа, выделяя еще 50 млн евро.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 21:05
Германия выделит на оказание помощи населению Газы еще €50 млн

ФРГ увеличивает гуманитарную помощь населению сектора Газа, выделяя еще 50 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X после встречи со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

"Жители Газы по-прежнему нуждаются в нашей поддержке: от пищевых добавок для младенцев до помощи в вывозе мусора и предотвращения загрязнения питьевой воды. Для этой цели мы предоставляем еще 50 млн евро гуманитарной помощи", - написала Бербок.

По ее словам, с учетом нового транша объем поддержки жителей Газы со стороны Берлина с 2023 года превысил 360 млн евро.

Гуманитарная помощь сирийским беженцам в Иордании также будет увеличена на 12,7 млн евро, подчеркнула Бербок.

По данным МИД ФРГ, гуманитарная помощь Иордании со стороны Германии увеличится до 63 млн евро в 2024 году. Для продолжения поставок помощи конвоями грузовиков по так называемому "Иорданскому коридору" Германия предоставит дополнительно 5 млн евро, добавили в ведомстве.

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