Германия выделит на оказание помощи населению Газы еще €50 млн

ФРГ увеличивает гуманитарную помощь населению сектора Газа, выделяя еще 50 млн евро.
Как передает Report, об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X после встречи со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
"Жители Газы по-прежнему нуждаются в нашей поддержке: от пищевых добавок для младенцев до помощи в вывозе мусора и предотвращения загрязнения питьевой воды. Для этой цели мы предоставляем еще 50 млн евро гуманитарной помощи", - написала Бербок.
По ее словам, с учетом нового транша объем поддержки жителей Газы со стороны Берлина с 2023 года превысил 360 млн евро.
Гуманитарная помощь сирийским беженцам в Иордании также будет увеличена на 12,7 млн евро, подчеркнула Бербок.
По данным МИД ФРГ, гуманитарная помощь Иордании со стороны Германии увеличится до 63 млн евро в 2024 году. Для продолжения поставок помощи конвоями грузовиков по так называемому "Иорданскому коридору" Германия предоставит дополнительно 5 млн евро, добавили в ведомстве.