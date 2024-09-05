Германия выделит на оказание помощи населению Газы еще €50 млн

ФРГ увеличивает гуманитарную помощь населению сектора Газа, выделяя еще 50 млн евро.

ФРГ увеличивает гуманитарную помощь населению сектора Газа, выделяя еще 50 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X после встречи со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

"Жители Газы по-прежнему нуждаются в нашей поддержке: от пищевых добавок для младенцев до помощи в вывозе мусора и предотвращения загрязнения питьевой воды. Для этой цели мы предоставляем еще 50 млн евро гуманитарной помощи", - написала Бербок.

По ее словам, с учетом нового транша объем поддержки жителей Газы со стороны Берлина с 2023 года превысил 360 млн евро.

Гуманитарная помощь сирийским беженцам в Иордании также будет увеличена на 12,7 млн евро, подчеркнула Бербок.

По данным МИД ФРГ, гуманитарная помощь Иордании со стороны Германии увеличится до 63 млн евро в 2024 году. Для продолжения поставок помощи конвоями грузовиков по так называемому "Иорданскому коридору" Германия предоставит дополнительно 5 млн евро, добавили в ведомстве.