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Германия выделит еще 15 евро млн на гуманитарную помощь жителям Газы

Германия выделит еще 15 евро млн на гуманитарную помощь жителям Газы Германия выделяет дополнительно 15 млн евро для оказания гуманитарной помощи жителям палестинских территорий.
Другие страны
28 мая 2021 г. 16:59
Германия выделит еще 15 евро млн на гуманитарную помощь жителям Газы

Германия выделяет дополнительно 15 млн евро для оказания гуманитарной помощи жителям палестинских территорий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу МИД ФРГ.

"Министерство иностранных дел предоставит еще 15 млн евро для гуманитарной помощи на палестинских территориях. Большая часть предназначается населению Газы. Таким образом наша поддержка в этом году превысит 50 евро млн", - говорится в сообщении.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами.

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