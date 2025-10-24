Германия выделит 60 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Германия выделит 60 млн евро на Фонд поддержки энергетики, средства будут направлены на усиление устойчивости критической инфраструктуры страны.

Как передает Report, об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Эти средства помогут быстрее поставить генераторы, энергетическое оборудование и мобильные теплоэлектростанции. Я поблагодарила за это решение министра энергетики Германии Катерину Райхе", - написала она.

Премьер также подчеркнула, что стороны договорились о создании совместной рабочей группы по энергетике и расширении промышленного сотрудничества.

"В декабре в Берлине состоится украинско-немецкий бизнес-форум, который может стать эффективной площадкой для новых партнерств между нашими компаниями", - отметила Свириденко.

Она также сообщила, что Украина предложила Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов по модели, реализуемой Данией, Нидерландами, Францией и Швейцарией.