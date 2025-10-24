İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Almaniya Ukraynaya 60 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:07
    Almaniya Ukraynaya 60 milyon avro ayıracaq

    Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko bildirib ki, Almaniya Enerjiyə Dəstək Fonduna 60 milyon avro ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu özünün teleqram kanalında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu vəsait ölkənin kritik infrastrukturunun dayanıqlığını gücləndirməyə yönəldiləcək.

    Y.Sviridenko vurğulayıb ki, bu qərara görə Almaniyanın enerji naziri Katerina Rayheyə təşəkkür edib.

    Ukraynanın Baş naziri, həmçinin tərəflərin enerji üzrə birgə işçi qrupunun yaradılması və sənaye əməkdaşlığının genişləndirilməsi barədə razılaşdıqlarını vurğulayıb.

    "Dekabrda Berlində Ukrayna-Almaniya biznes forumu keçiriləcək. Bu da şirkətlərimiz arasında yeni tərəfdaşlıqlar üçün səmərəli platforma ola bilər", - Y.Sviridenko qeyd edib.

    Almaniya Ukrayna Yuliya Sviridenko
    Германия выделит 60 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины

    Son xəbərlər

    16:39

    "Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"

    Komanda
    16:37

    Ermənistan və İran yaxın zamanda gömrük dəhlizi haqqında saziş imzalaya bilər

    Region
    16:36

    Türkiyə Suriyaya səfir təyin edib

    Region
    16:32
    Rəy

    Trampın Venesuela planı - yeni aksiyanın başlaması üçün ödənilən şərtlər - ŞƏRH

    Analitika
    16:30

    Suraxanıda qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    16:28

    Azərbaycan ətraf mühitin idarə edilməsində yeni dövlət standartı qəbul edib

    Biznes
    16:28
    Foto

    TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilib

    Biznes
    16:25

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    16:22

    Cəbrayıl sakini: Həmişə deyirdim ki, torpağımız azad olunsa, ora ayaqyalın gedəcəm - VİDEO

    Multimedia
    Bütün Xəbər Lenti