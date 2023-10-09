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Германия выделит 5 млн евро для оказания помощи Афганистану

Германия выделит 5 млн евро для оказания помощи Афганистану Министерство иностранных дел Германии приняло решение выделить 5 млн евро для оказания помощи народу Афганистана, пострадавшему от разрушительного землетрясения.
Другие страны
9 октября 2023 г. 19:46
Германия выделит 5 млн евро для оказания помощи Афганистану

Министерство иностранных дел Германии приняло решение выделить 5 млн евро для оказания помощи народу Афганистана, пострадавшему от разрушительного землетрясения.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения из Афганистана шокируют - тысячи людей погибли в результате ужасных землетрясений. Мы не оставляем выживших в стороне. Мы немедленно выделяем дополнительные 5 млн евро по линии Гуманитарного фонда для оказания помощи Афганистану", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в соцсети "X".

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