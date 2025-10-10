Германия выделит 29 млн евро на гумпомощь сектору Газа

Германия выделит 29 млн евро ($34 млн) на гуманитарную помощь сектору Газа.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы выделяем 29 млн евро на гуманитарную помощь. Мы планируем провести конференцию по восстановлению Газы совместно с Египтом", - написал Мерц, добавив, что Германия возьмет на себя ответственность за мирный процесс, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

Канцлер также подчеркнул, что Германия выступает за безопасность Израиля и мирное сосуществование двух государств. "Мы следуем четкому ориентиру: Германия выступает за существование и безопасность Израиля. Мы убеждены, что решение о двух государствах открывает наилучшие перспективы для будущего, в котором израильтяне и палестинцы смогут жить в мире и безопасности", - дополнил германский канцлер.