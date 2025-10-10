Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026

    Германия выделит 29 млн евро на гумпомощь сектору Газа

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 10:44
    Германия выделит 29 млн евро на гумпомощь сектору Газа

    Германия выделит 29 млн евро ($34 млн) на гуманитарную помощь сектору Газа.

    Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на своей странице в социальной сети "Х".

    "Мы выделяем 29 млн евро на гуманитарную помощь. Мы планируем провести конференцию по восстановлению Газы совместно с Египтом", - написал Мерц, добавив, что Германия возьмет на себя ответственность за мирный процесс, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

    Канцлер также подчеркнул, что Германия выступает за безопасность Израиля и мирное сосуществование двух государств. "Мы следуем четкому ориентиру: Германия выступает за существование и безопасность Израиля. Мы убеждены, что решение о двух государствах открывает наилучшие перспективы для будущего, в котором израильтяне и палестинцы смогут жить в мире и безопасности", - дополнил германский канцлер.

    Германия Израиль Палестина сектор Газа Фридрих Мерц гуманитарная помощь

    Последние новости

    10:54

    Амина Юсифгызы будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы"

    Искусство
    10:51

    Макрон проведет совещание с лидерами партий перед назначением нового премьера

    Другие страны
    10:44

    Германия выделит 29 млн евро на гумпомощь сектору Газа

    Другие страны
    10:39

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос почти на 8%

    Бизнес
    10:38

    Саммит глав государств стартовал в Душанбе

    В регионе
    10:30

    Из Германии возвращены 40 граждан Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:25

    Германия намерена закупить 600 систем борьбы с БПЛА Skyranger

    Другие страны
    10:22
    Фото

    Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в Баку

    Происшествия
    10:20
    Фото
    Видео

    На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решения

    Инфраструктура
    Лента новостей