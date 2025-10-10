İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Almaniya Qəzzaya humanitar yardım üçün 29 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:23
    Almaniya Qəzzaya humanitar yardım üçün 29 milyon avro ayıracaq

    Almaniya Qəzza zolağına humanitar yardım üçün 29 milyon avro (34 milyon dollar) ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Kansleri Fridrix Merts "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Biz humanitar yardım üçün 29 milyon avro ayırırıq. Misir ilə birgə Qəzzanın bərpası üzrə konfrans keçirməyi planlaşdırırıq", - F.Merts yazıb.

    Kansler, həmçinin vurğulayıb ki, Almaniya İsrailin təhlükəsizliyi və iki dövlətin sülh içində yaşayışının tərəfdarıdır.

    Almaniya Qəzza zolağı Fridrix Merts Misir İsrail
