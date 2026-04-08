Германия, Украина и Норвегия приветствовали перемирие между США и Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде приветствовали достигнутое соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

Как передает Report, соответствующие заявления они сделали на своих страницах в Х.

Фридрих Мерц заявил, что приветствует двухнедельное перемирие и поблагодарил Пакистан за посредничество. По его словам, следующим шагом должны стать переговоры о достижении устойчивого мира, при этом Германия координирует действия с партнерами.

Андрей Сибига также поприветствовал соглашение между президентом США Дональдом Трампом и Ираном о разблокировании Ормузского пролива и прекращении огня, подчеркнув роль посреднических усилий Пакистана: "Решительность США приносит результаты. Мы считаем, что пришло время проявить такую же решительность, чтобы заставить Москву прекратить огонь и положить конец ее войне против Украины".

Глава МИД Норвегии, в свою очередь, заявил, что временное перемирие дает шанс дипломатии в момент, когда мир оказался на грани опасной эскалации. Он также высоко оценил усилия Пакистана, а также Турции и Египта, направленные на продвижение диалога.