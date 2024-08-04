Германия столкнулась с дефицитом бюджета в €5 млрд

Германия столкнулась с дефицитом бюджета в €5 млрд.

Германия столкнулась с дефицитом бюджета в €5 млрд.

Как передает Report , об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, для поиска жизнеспособного решения есть еще много времени.

"Величина, о которой мы сейчас говорим, по моей оценке, составляет около €5 млрд", - заявил министр.

Он также поделился планами провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (СДПГ) и вице-канцлером, главой Минэкономики Робертом Хабеком ("зеленые") до середины месяца. После этого проект бюджета поступит в Бундестаг, где его должны принять в конце ноября.

Отметим, что согласование проекта бюджета ФРГ на 2025 год в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков, а также угрозами части депутатов прекратить поддержку правительства. Размер бюджета на 2025 год составит €481 млрд, из которых на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд.