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Германия столкнулась с дефицитом бюджета в €5 млрд

Германия столкнулась с дефицитом бюджета в €5 млрд Германия столкнулась с дефицитом бюджета в €5 млрд.
Другие страны
4 августа 2024 г. 21:36
Германия столкнулась с дефицитом бюджета в €5 млрд

Германия столкнулась с дефицитом бюджета в €5 млрд.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, для поиска жизнеспособного решения есть еще много времени.

"Величина, о которой мы сейчас говорим, по моей оценке, составляет около €5 млрд", - заявил министр.

Он также поделился планами провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (СДПГ) и вице-канцлером, главой Минэкономики Робертом Хабеком ("зеленые") до середины месяца. После этого проект бюджета поступит в Бундестаг, где его должны принять в конце ноября.

Отметим, что согласование проекта бюджета ФРГ на 2025 год в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков, а также угрозами части депутатов прекратить поддержку правительства. Размер бюджета на 2025 год составит €481 млрд, из которых на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд.

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