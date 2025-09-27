Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Германия рассчитывает до конца года договориться с Сирией о депортации нелегалов

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 16:18
    Германия рассчитывает до конца года договориться с Сирией о депортации нелегалов

    Правительство Германии до конца года хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, получивших отказ в предоставлении убежища.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со слов главы МВД Германии Александра Добриндта.

    По его словам, переговоры по этому вопросу должны начаться в ближайшее время.

    "Мы хотим достичь соглашения с Сирией в этом году и сначала депортировать преступников, а затем тех, кто не имеет легального места жительства. Важно различать людей, которые хорошо интегрировались и работают, и тех, кто не имеет права на убежище и зависит от социальных выплат", – сказал он.

    Он отметил, что поручил Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев частично возобновить приостановленные процедуры предоставления убежища сирийцам, что откроет путь для депортаций. Германия не депортировала никого в Сирию с 2012 года.

    Almaniya Suriya ilə qanunsuz miqrantların deportasiyası ilə bağlı razılığa gəlməyə ümid edir

