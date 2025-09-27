İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Almaniya Suriya ilə qanunsuz miqrantların deportasiyası ilə bağlı razılığa gəlməyə ümid edir

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 16:40
    Almaniya Suriya ilə qanunsuz miqrantların deportasiyası ilə bağlı razılığa gəlməyə ümid edir

    Almaniya hökuməti ilin sonuna qədər sığınacaq verilməsindən imtina edilmiş şəxslərin deportasiyası ilə bağlı Suriya ilə razılaşma əldə etmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DPA agentliyi Almaniyanın daxili işlər naziri Aleksandr Dobrindtə istinadən bildirir.

    Onun sözlərinə görə, bu məsələ ilə bağlı danışıqlar tezliklə başlamalıdır.

    "Biz bu il Suriya ilə razılaşma əldə etmək və ilk olaraq cinayətkarları, sonra isə qanuni yaşayış yeri olmayanları deportasiya etmək istəyirik. Yaxşı inteqrasiya olunmuş və işləyən insanlarla sığınacaq hüququ olmayanları və sosial ödənişlərdən asılı olanları fərqləndirmək vacibdir", - o deyib.

    Almaniya 2012-ci ildən etibarən Suriyaya deportasiya həyata keçirməyib.

    Almaniya Suriya Qanunsuz miqrant deportasiya
    Германия рассчитывает до конца года договориться с Сирией о депортации нелегалов

    Son xəbərlər

    18:10

    Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    18:06

    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Araz Naxçıvan"la heç heçə edib

    Futbol
    18:02
    Foto

    27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    17:58

    Xaçmazda Anım Günü qeyd edilib

    Daxili siyasət
    17:58

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    17:57

    Zelenski: Ukrayna heyəti ABŞ-də silah alışı üzrə texniki görüşlər keçirəcək

    Region
    17:49

    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    17:48

    Ermənistanda yük maşını və avtosisternin toqquşması nəticəsində mazut sızıntısı baş verib

    Region
    17:39

    ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti