Almaniya Suriya ilə qanunsuz miqrantların deportasiyası ilə bağlı razılığa gəlməyə ümid edir
- 27 sentyabr, 2025
- 16:40
Almaniya hökuməti ilin sonuna qədər sığınacaq verilməsindən imtina edilmiş şəxslərin deportasiyası ilə bağlı Suriya ilə razılaşma əldə etmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə DPA agentliyi Almaniyanın daxili işlər naziri Aleksandr Dobrindtə istinadən bildirir.
Onun sözlərinə görə, bu məsələ ilə bağlı danışıqlar tezliklə başlamalıdır.
"Biz bu il Suriya ilə razılaşma əldə etmək və ilk olaraq cinayətkarları, sonra isə qanuni yaşayış yeri olmayanları deportasiya etmək istəyirik. Yaxşı inteqrasiya olunmuş və işləyən insanlarla sığınacaq hüququ olmayanları və sosial ödənişlərdən asılı olanları fərqləndirmək vacibdir", - o deyib.
Almaniya 2012-ci ildən etibarən Suriyaya deportasiya həyata keçirməyib.
