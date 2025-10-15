Германия предоставит дополнительную поддержку Украине на сумму более $2 млрд

Германия предоставит дополнительную помощь Украине на сумму более $2 млрд.

Как передает Report, министр обороны Германии Борис Писториус, который председательствует на 31-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") вместе с британским коллегой Джоном Хили, сообщил о дальнейшей военной поддержке Украины, в частности в области ПВО.

"Мы продолжим и расширим нашу поддержку Украины. С новыми контрактами Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более $2 млрд. Это включая пакет на общую сумму $500 млн. Пакет касается ряда безотлагательных потребностей Украины. Он содержит системы противовоздушной обороны, перехватчики Patriot, радиолокационные системы, а также высокоточные артиллерийские ракеты и боеприпасы", - сказал он, открывая "Рамштайн".

Писториус подчеркнул, что Германия продолжит укреплять противовоздушную оборону Украины благодаря новым контрактам на поставку еще двух систем противовоздушной обороны ІRІS-T, включая большое количество управляемых ракет, а также переносных ракет ПВО.

"Мы будем поставлять высококачественные противотанковые средства, средства связи, а также переносные зенитные ракетные комплексы", - добавил он.

Кроме того, Германия также начнет комплексный проект модернизации систем вооружения, которые уже поставлены в Украину, и продление срока их службы. В то же время, как отметил Писториус, Германия будет и далее расширять сотрудничество между немецкой и украинской оборонной промышленностью.

"Мы подчеркнем это намерение, заключив меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной промышленности, который будет подписан Денисом (министр обороны Шмыгаль - ред.) и мною после этой встречи", - сообщил Писториус.