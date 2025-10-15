Almaniya Ukraynaya 2 milyard dollardan çox əlavə yardım edəcək
- 15 oktyabr, 2025
- 20:03
Almaniya Ukraynaya 2 milyard dollardan çox əlavə yardım edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın müdafiə naziri, böyük britaniyalı həmkarı Con Hili ilə birlikdə Ukraynanın Müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun ("Ramştayn" formatı) 31-ci iclasına sədrlik edən Boris Pistorius Ukraynaya gələcək hərbi dəstək barədə danışarkən bildirib.
"Ukraynaya dəstəyimizi davam etdirəcək və genişləndirəcəyik. Yeni müqavilələrlə Almaniya 2 milyard dollardan çox əlavə dəstək verəcək. Buraya ümumi məbləği 500 milyon dollar olan paket daxildir. Paket Ukraynanın bir sıra təcili ehtiyaclarını qarşılayır. Buraya hava hücumundan müdafiə sistemləri, "Patriot" ələ keçirən sistemlər, radar sistemləri, həmçinin yüksək dəqiqlikli artilleriya raketləri və sursatlar daxildir", - o Qrupun iclasının açılışında deyib.
Pistorius vurğulayıb ki, Almaniya daha iki "IRIS-T" hava hücumundan müdafiə sisteminin, o cümlədən çoxlu sayda idarə olunan raketlərin, eləcə də daşına bilən hava hücumundan müdafiə raketlərinin tədarükü üçün yeni müqavilələr vasitəsilə Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini gücləndirməyə davam edəcək.
"Biz Ukraynanı yüksək keyfiyyətli tank əleyhinə silahlar, rabitə vasitələri və daşına bilən hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təchiz edəcəyik", - o əlavə edib.
Bundan başqa, Almaniya Ukraynaya artıq tədarük edilən silah sistemlərinin modernləşdirilməsi və istismar müddətini uzatmaq üçün hərtərəfli layihəyə başlayacaq. Eyni zamanda, Pistorius qeyd edib ki, Almaniya Ukraynanın müdafiə sənayesi ilə əməkdaşlığı daha da genişləndirəcək.
"Biz bu görüşdən sonra Denis Şmıqalın və mənim imzalayacağımız müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalamaqla bu niyyəti xüsusi vurğulayacağıq", - Pistorius bildirib.