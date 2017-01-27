 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Германия потратила более 21 млрд. евро на беженцев в 2016 году

    Население страны приблизилось к 83 млн человек за счет мигрантов

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Около €21,7 млрд было потрачено из федерального бюджета Германии на нужды, связанные с размещением и интеграцией беженцев.  Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом говорится в ежемесячном отчете министерства финансов страны, который был опубликован сегодня.

    Примерно такая же сумма - €21,3 млрд - заложена на 2017 год. При этом больше всего средств - €7,2 млрд будет направлено на устранение причин, по которым иностранцы покидают свои страны. Как правило, это выражается в траншах экономической помощи для проблемных государств.

    Для сравнения, на бюрократическую обработку заявлений на получение статуса беженцев, на регистрацию и размещение иностранцев в 2017, как ожидается, будет потрачено €1,3 млрд, а на интеграцию - €2,7 млрд.

    В 2016 году в ФРГ прибыли 305 тыс. соискателей статуса беженца, это почти в три раза меньше, чем было в 2015 году. Прогнозы на 2017 год не опубликованы.

    В целом, население страны приблизилось к 83 млн человек за счет мигрантов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi