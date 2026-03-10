Германия поставит около 35 ракет-перехватчиков PAC-3 Украине
- 10 марта, 2026
- 11:45
Германия договорилась с несколькими европейскими партнерами о поставке 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot в Украину.
Как передает Report, об этом пишет издание Spiegel.
"Министру обороны Германии Борису Писториусу удалось договориться с несколькими европейскими партнерами о поставке около 30 управляемых ракет новейшей серии PAC-3. Вместе с несколькими этими дефицитными во всем мире высокотехнологичными ракетами из запасов бундесвера теперь около 35 ракет-перехватчиков будут поставлены Украине", - сообщает издание.
