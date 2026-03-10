Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Германия поставит около 35 ракет-перехватчиков PAC-3 Украине

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 11:45
    Германия поставит около 35 ракет-перехватчиков PAC-3 Украине

    Германия договорилась с несколькими европейскими партнерами о поставке 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot в Украину.

    Как передает Report, об этом пишет издание Spiegel.

    "Министру обороны Германии Борису Писториусу удалось договориться с несколькими европейскими партнерами о поставке около 30 управляемых ракет новейшей серии PAC-3. Вместе с несколькими этими дефицитными во всем мире высокотехнологичными ракетами из запасов бундесвера теперь около 35 ракет-перехватчиков будут поставлены Украине", - сообщает издание.

    Борис Писториус ракеты-перехватчики PAC-3 Российско-украинский конфликт
    Almaniya Ukrayna üçün PAC-3 raketlərinin tədarükünə nail olub
    Ты - Король

    Последние новости

    12:46

    Казначейские органы Азербайджана исполнили 147 тыс. платежных поручений за два месяца

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    12:43

    Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии

    В регионе
    12:40

    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду

    Внутренняя политика
    12:36

    Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты

    В регионе
    12:35

    Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

    Другие страны
    12:34

    Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА

    Бизнес
    12:31

    Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

    Другие страны
    Лента новостей