    Almaniya Ukrayna üçün PAC-3 raketlərinin tədarükünə nail olub

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 12:11
    Almaniya Ukrayna üçün PAC-3 raketlərinin tədarükünə nail olub

    Almaniya bir neçə Avropa tərəfdaşı ilə Ukraynaya "Patriot" sistemləri üçün 30 PAC-3 raket əleyhinə sistemlərin tədarükü barədə razılığa gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Spiegel" nəşri yazır.

    "Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistoriusa bir neçə Avropa tərəfdaşı ilə ən yeni PAC-3 seriyasından olan təxminən 30 idarəolunan raketin tədarükü barədə razılığa gəlmək müyəssər olub. Bundesverin ehtiyatlarından olan bu dünyada defisit olan bir neçə yüksək texnologiyalı raketlə birlikdə indi Ukraynaya təxminən 35 əleyhinə raket təchiz ediləcək", - nəşr bildirir.

    Almaniya Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Boris Pistorius "Patriot"
    Германия поставит около 35 ракет-перехватчиков PAC-3 Украине

