Almaniya Ukrayna üçün PAC-3 raketlərinin tədarükünə nail olub
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 12:11
Almaniya bir neçə Avropa tərəfdaşı ilə Ukraynaya "Patriot" sistemləri üçün 30 PAC-3 raket əleyhinə sistemlərin tədarükü barədə razılığa gəlib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Spiegel" nəşri yazır.
"Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistoriusa bir neçə Avropa tərəfdaşı ilə ən yeni PAC-3 seriyasından olan təxminən 30 idarəolunan raketin tədarükü barədə razılığa gəlmək müyəssər olub. Bundesverin ehtiyatlarından olan bu dünyada defisit olan bir neçə yüksək texnologiyalı raketlə birlikdə indi Ukraynaya təxminən 35 əleyhinə raket təchiz ediləcək", - nəşr bildirir.
Son xəbərlər
12:53
Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 2029-cu ilə qədər 300 min TEU-ya qədər artırılacaqİnfrastruktur
12:50
Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti seçkilərə xarici müdaxilə barədə məlumat yayıbRegion
12:49
Rəqabət orqanı Regional Su Meliorasiya Xidmətində araşdırma aparırBiznes
12:49
Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
12:40
İsveç Ukraynada qadınların dəstəklənməsi üçün 7,8 milyon dollar vəsait ayırırDigər ölkələr
12:37
Foto
Tanınmış güləşçilər Xırdalanda şagirdlərlə görüş keçiribFərdi
12:36
Azərbaycanda 2 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıbMaliyyə
12:33
Ağsuda özünü dövlət qurumunun əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıbDigər
12:30